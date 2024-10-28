Galatasaray, Beşiktaş Derbisi İçin Stada Geldi

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Derbi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı RAMS Park'a ulaştı. Galatasaray, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. - İSTANBUL