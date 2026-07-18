Galatasaray, Nikola Ivanovic'i transfer etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı basketbolcu Nikola Ivanovic'i kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli bir isimle anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, oyuncu kurucu Nikola Ivanovic'in transfer edildiği belirtilerek, "Başarılı oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.

32 yaşındaki basketbolcu kariyerinde Buducnost VOLI, Kızılyıldız, AEK Atina, Capo d'Orlando, Runa Basket ve son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Germani Brescia'da mücadele etti.

Karadağlı basketbolcu, geçtiğimiz sezon ligde 12.5 sayı ve 4.4 asist ortalamalarıyla oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı