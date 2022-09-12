Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Icardi'nin maaşı için 750 bin Euro ödeyeceğiz.'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şu sıralarda GS TV ekranlarında açıklamalarda bulunuyor. Başkan Özbek, kulüp hakkında yaptığı açıklamaların arasında yıldız transfer Icardi'ye ödenecek maaş konusunda da bilgi verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kulüp televizyonunda katıldığı programda yıldız transfer Mauro Icardi için açıklamalarda bulundu. Özbek: "Icardi'nin maaşı için 750 bin Euro ödeyeceğiz. Bonus olarak da 20 gol atarsa 75 bin Euro, her galibiyete 3 bin Euro vereceğiz." dedi.

MAURO ICARDI KİMDİR?

Tam adıyla Mauro Emanuel Icardi Rivero 19 Şubat 1993 doğumlu, Arjantinli futbolcudur. En son Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymiştir. Sağ ayağını kullanan oyuncu, santrafor mevkiinde oynamaktadır. İspanya toprakları olan Kanarya Adaları'nda futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı anormal gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girmiştir. Kendine göre mantıklı bir tercih yapan genç oyuncu, FC Barcelona altyapısı olan La Masia'nın yolunu tutmuştur.

14 YAŞINDA BARCELONA'YA KATILDI

14 yaşında Barcelona'ya katılan Icardi, Barcelona'nın genç yaş takımlarında forma giydi. 17 yaşında kiralık olarak Sampdoria'ya katıldı. Cenova kulübünde geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde genç takımda forma giydi. 400.000 euro bedelle Sampdoria'nın oyuncusu oldu. 2012-13 sezonundan itibaren Sampdoria'nın A takımında görev aldı ve 33 maçta kaydettiği 11 golle dikkat çekti.

Icardi, 2013-14 sezonunun başında da 10 milyon avro karşılığında Inter'e transfer olmuştu.