Abdullah Kavukcu: 2 sene önce biz yabancı hakem, yabancı VAR istedik

GALATASARAY A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Biz bunu bugün istemedik, 2 sene önce istedik. 2 sene önce biz yabancı hakem, yabancı VAR istedik. Bugün de aynı talepte bulunuyoruz" dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin rakibi oldu. Galatasaray A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Kavukcu güzel bir kura çektiklerini söyleyerek, "Güzel bir kura çektik. Herkes mutlu. Dün hocamla konuşmuştuk. Sahamızda oynayacağız. İnşallah bu turdan sonra da kuraya göre sahamızda oynayacağız. 19 tane kupamız var. İnşallah 20'nci kupayı kazanmak için de maçlara çıkacağız" açıklamasını yaptı.

'TÜRK HAKEMLERİNE DE ÇOK GÜVENİYORUZ, ÇOK İYİ HAKEMLER VAR'

2 sene önce yabancı hakem ve VAR hakemi taleplerinin olduğunu ve bugünde aynı talepte bulunduklarını söyleyen başkan vekili, "Yabancı-yerli hakem diye ayrım yapmıyoruz. İyi hakem, kötü hakem diye ayrım yapıyoruz. Biz bunu bugün istemedik, 2 sene önce istedik. 2 sene önce biz yabancı hakem, yabancı VAR istedik. Bugün de aynı talepte bulunuyoruz. Biz anlamıyoruz. Başkanımla dün akşam bunu konuştuk. Biz 10 kişi oynuyoruz, 8 kişi mi oynamamız lazım ki insanlar bizimle alakalı konuşmasın. Bütün zararı biz görüyoruz. Konuşmak istemiyoruz. Taraftarımız ister istemez 'Niye konuşmuyorsunuz?' diyor. Net olarak söylüyoruz. İyi ve kötü hakem ayrımından dolayı mutlaka Türk hakemlerine de çok güveniyoruz, çok iyi hakemler var ama 5 büyük ligden de VAR için gelecekse yabancı hakemin gerekli olduğunu bugün söylemiyoruz, 2 sene önce söyledik" ifadelerini kullandı.

'ORADA KAZANMA HEDEFİYLE DEVAM EDİYORUZ'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam etmeleri hakkında da konuşan Abdullah Kavukcu sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Dün akşam duygulu bir başlangıçla başladık. UltrAslan'ın hazırladığı koreografide Osimhen bizi çok duygulandırdı. Çok teşekkür ediyoruz. Taraftarımız inanılmazdı. Taraftarımız böyle olduğu için bu oyuncuların hepsi gelmek istiyor, geliyor. Dün 2'nci maçımızı kazandık, şimdi 3'üncü maçımızı oynayacağız onlarla. 2'de 2 yaptık. İnşallah 3'te 3 yapacağız. Onları yendikten sonra bir hayalimiz var. İnşallah orada kazanma hedefiyle devam ediyoruz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı