Galatasaray Başkan Vekili Kavukcu'dan Hakemlere Eleştiri

Güncelleme:
Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, VAR hakemlerinin dikkatli olması gerektiğini ve özellikle Fenerbahçe derbisi için doğru hakemlerin seçilmesini vurguladı. Gençlerbirliği maçındaki hakem kararları hakkında da eleştirilerde bulundu.

GALATASARAY Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Ben Türk hakemlerine güveniyorum. Bu ortamda da bunları çok konuşmak istemiyorum ama VAR'a atanan hakemlerin daha dikkatli olmasını, özellikle Fenerbahçe maçı için de doğru hakemlerin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada emek harcıyoruz. Kimsenin hakkı yenmesin" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gençlerbirliği maçındaki hakem kararlarını değerlendiren Kavukcu, "Hakkımızı korumak için her zaman konuşuyoruz. Taraftarımız bundan emin olsun. Bugün seyrettiğimiz maçta daha önce İbrahim başkanın söylediği bir konu vardı; 'Hakemler hata yapabilir ama VAR yapamaz' diye. Bu konuyla ilgili gerekli incelemelerin yapılmasını istiyoruz. Bugün Sallai'nin pozisyonunda çocuğun ayağı kırılabilirdi. Kayıtlarda var, herkes izleyebilir ve görebilir. O pozisyon sonrasında yine aynı hakem daha önce farklı statta aynı pozisyona benzer bir pozisyona farklı karar vermiştir. Buna dikkat çekmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Biz ortamı germek istemiyoruz ama VAR'ın artık olaylara dikkatli bir şekilde bakması lazım. Barış'ın pozisyonu var, farklı pozisyonlar var. Maç içinde ortam geriliyor. Bugün sadece dikkat çekmek için bu konuşmayı yapıyoruz" diye konuştu.

Karşılaşma sırasında Spor Şube ile gerginlik yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili gelen soruya Kavukcu şöyle cevap verdi:

"Bir gerginlik değil. O anda çekim vardı. Biz hiçbir zaman Spor Şube'yle, polisimizle gerginlik yaşamayız. Tabii ki maç esnasında aramızda gergin konuşmalar olabilir. Herhangi bir saygısızlık, sorun yok."

'BURADA EMEK HARCIYORUZ, KİMSENİN HAKKI YENMESİN'

Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemin doğru seçilmesi gerektiğine vurgu yapan Kavukcu, "Biz Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de hakemler geliyor. Bir gün dahi çıkıp da konuşmadık, tartışmadık. Ben Türk hakemlerine güveniyorum. Bu ortamda da bunları çok konuşmak istemiyorum ama VAR'a atanan hakemlerin daha dikkatli olmasını, özellikle Fenerbahçe maçı için de doğru hakemlerin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada emek harcıyoruz, kimsenin hakkı yenmesin" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
