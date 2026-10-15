Galatasaray, Barcelona'ya 4-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde puansız kaldı

Galatasaray, Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci karşılaşmasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti. İlk yarı 1-1 berabere sonra ererken Barcelona ikinci yarıda attığı gollerle maçı 4-1 kazandı. Maçın 28. dakikasında Batrakov'un golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. Anthony Gordon ceza sahasında penaltı beklerken Galatasaray oyunu sürdürdü ve Rafael Leao, Eric Garcia'yı hızla geçerek savunmanın arkasına sarktı.Portekizli yıldız, ceza sahasına girer girmez topu Aleksey Batrakov'a çıkardı. Batrakov da koşusunu iyi zamanlayıp topu köşeden ağlara gönderdi.Bundan kısa bir süre sonra kullanılan korner atışına Victor Osimhen kafa vuruşu yaptı. Ardından topa son dokunuşu yapan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Joan Garcia'nın yanından ağlara gönderdi.Ancak uzun süren VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Maçın 43. dakikasında Joao Cancelo sert bir vuruşla skora denge getiren golü kaydetti.İkinci yarının ilk dakikalarında Barcelona arka arkaya bulduğu gollerle 3-1 öne geçti. 50. dakikada Fermin Lopez'in kafa golüyle sokru 2-1 yapan Barcelona, 53. dakikada Anthony Gordon'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçın 65. dakikasında oyuna sonradan giren Karim Adeyemi, çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve skoru belirleyen golü attı. Saat 22.00'de başlayan mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetti. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlandı. Galatasaray, ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup olmuştu.Barcelona ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında kendi sahasında Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-1 yendi.Katalan ekibi bu sezon ulaştığı maç başına gol beklentisi ile dikkat çekiyor.Sarı kırmızılılar Süper Lig'de oynadıkları son maçta Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında, rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Barcelona'nın kaliteli bir takım olduğunu vurgulayan Buruk, "Sadece defans yapmayacağız. Hücum da edeceğiz. İkisini birlikte düşünmemiz gerek" diye konuştu. Buruk ayrıca kadroda Singo ve kaleci Günay dışında bir eksikleri bulunmadığını da kaydetti. Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için mücadelede yer alamadı. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick de maç öncesindeki basın toplantısında Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu söyledi."Buradaki atmosfere hazır olmalıyız. Bu stadyumdaki atmosfer dünyanın en iyilerinden. Ses seviyesi inanılmaz noktalara ulaşabiliyor. Galatasaray büyük bir takım. Hücumda çok iyi oyuncuları var" diye konuştu. Flick Gabriel Jesus'un sakatlığı için de "Jesus maça hazır. Oynayıp oynamayacağına yarın (bugün) karar vereceğiz" ifadelerini kullandı. Tek farklı galibiyete bile sevineceklerini söyleyen Hansi Flick "Benim için en önemli şey maçı kazanmak. Kaç gol attığımız önemli değil" dedi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçının 4'ünden galibiyetle ayrıldı.Bu karşılaşmalarda 18 kez gol atan Galatasaray, 14 kez de gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında ise iç sahada oynadığı son 11 maçta sadece bir kez yenildi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminde sarı-kırmızılıların tarihinde Barcelona'yı yendiği tek maçta forma giymişti.

Barcelona'daki eksikler Barcelona'da maç öncesi önemli eksikler vardı. Brezilyalı yıldız Raphinha, İsveçli Roony Bardghji ve Danimarkalı Andreas Christensen, sakatlıkları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemedi. Ayrıca sakatlığı nedeniyle Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong da maçta oynamadı. Barcelona, son resmi maçında La Liga'da konuk ettiği Getafe'yi 3-0 yenmişti.Bu sezon ligde oynadığı sekiz maçın hepsini kazanan 24 puanla LaLiga'da lider. Barcelona'nın çıktığı son 44 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında en az bir gol atıldı.Son olarak 23 Kasım 2021 tarihinde konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica ile 0-0 berabere kalan İspanya devinin sonraki 44 "Devler Ligi" maçında en az bir gol oldu.Barcelona, bu maçlarda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.