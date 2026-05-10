Galatasaray'ın şampiyonluğu Denizli'de kutlandı

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray taraftarları, Denizli'de cadde ve sokakları doldurarak şampiyonluk kutlaması yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu takımlarının bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla cadde ve bulvarlarda kornalar çalarak kutladı. Uzun konvoylar oluşurken, çok sayıda taraftarda ellerine aldıkları Galatasaray bayraklarıyla meydanları doldurdu. Meydanlarda yapılan kutlamalarda şampiyonluk şarkıları söylendi. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Polis ekipleri kutlama yapılan yerlerde önlem aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı