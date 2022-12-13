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Galatasaray alarm veriyor! Lazio maçı da hüsranla bitti

Spor Haberleri

Galatasaray alarm veriyor! Lazio maçı da hüsranla bitti

Galatasaray, Lazio ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, oynadığı 4 hazırlık maçından da galibiyet alamadı.

Galatasaray'da hazırlık dönemi tat vermedi. Sarı-Kırmızlılılar oynadığı 4 hazırlık karşılaşmasında 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

ASLAN İYİ BAŞLAMIŞTI

Galatasaray'ın golünü 4. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Ancak İtalyan ekibi maçı erken çevirdi. Lazio'nun golleri ise 11'de Felipe Anderson, 46'da Luis Alberto'dan geldi.

Galatasaray alarm veriyor! Lazio maçı da hüsranla bitti

SON MAÇ FRANSIZ EKİBİYLE

Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.

Galatasaray'ın hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar:

  • Galatasaray 0-1 Rayo Vallecano
  • Galatasaray 3-4 Villarreal
  • Galatasaray 2-2 Adana Demirspor
  • Galatasaray 1-2 Lazio
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Lazio Spor Haberler

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