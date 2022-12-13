Galatasaray alarm veriyor! Lazio maçı da hüsranla bitti
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Galatasaray, Lazio ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, oynadığı 4 hazırlık maçından da galibiyet alamadı.
Galatasaray'da hazırlık dönemi tat vermedi. Sarı-Kırmızlılılar oynadığı 4 hazırlık karşılaşmasında 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.
ASLAN İYİ BAŞLAMIŞTI
Galatasaray'ın golünü 4. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Ancak İtalyan ekibi maçı erken çevirdi. Lazio'nun golleri ise 11'de Felipe Anderson, 46'da Luis Alberto'dan geldi.
SON MAÇ FRANSIZ EKİBİYLE
Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.
Galatasaray'ın hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar:
- Galatasaray 0-1 Rayo Vallecano
- Galatasaray 3-4 Villarreal
- Galatasaray 2-2 Adana Demirspor
- Galatasaray 1-2 Lazio