Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR'ı Fırat Aydınus - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR'ı Fırat Aydınus

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR'ı Fırat Aydınus

Galatasaray'ın bugün sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fırat Aydınus oldu.

Galatasaray'ın bugün sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fırat Aydınus oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Nef Stadyumu'nda bugün saat 20.00'da oynanacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Ali Tuna yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Fırat Aydınus oturacak. Aydınus'a AVAR olarak Bülent Birincioğlu ve Levent Balcı eşlik edecek.

(Yunus Kılıç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Fırat Aydınus, Galatasaray, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title