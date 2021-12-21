Galatasaray, Adana'da 2 yıldızını kaybetti! Cicaldau ve Taylan, Antalyaspor maçında yok
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Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'la karşılaşan Galatasaray'da Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı gördükleri sarı kart nedeniyle bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. İki futbolcu sarı-kırmızılıların 25 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray, Adana deplasmanında 2 yıldızını kaybetti. Sarı-kırmızılı takımda Cicaldau ve Taylan Antalyalı, hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçında sahada olamayacak.
İKİ YILDIZ CUMARTESİ GÜNÜ YOK
Galatasaray'da mücadelenin 3. dakikasında Alexandru Cicaldau ve 33. dakikasında Taylan Antalyalı sarı kart gördü. İki futbolcu da gördükleri kartlar nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında cezalı duruma düştüler. Galatasaray, 25 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Antalyaspor'u konuk edecek.
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