Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber! İdmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı

Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir zaferiyle giren Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların yaptığı son antrenmanda Sergio Oliveira talihsiz bir sakatlık yaşadı.

3 FUTBOLCU İDMANDA YER ALMADI

Medipol Başakşehir maçında sol dizine aldığı darbeden dolayı kemik ödemi oluşan ve bir süredir tedavisine devam edilen Rashica ve yine Medipol Başakşehir maçında sol arka adalesinde 2'nci derece zorlanma ve yırtık tespit edilen Emre Taşdemir ile iki hafta önce iç yan bağlarında yırtık oluşan ve tedavisine devam edilen Mathias Ross idmanda yer almadı.

OLIVEIRA SAKATLANDI

Bugün yapılan antrenmanın son bölümünde girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulan Sergio Oliveira idmanı yarıda bıraktı. Portekizli futbolcunun durumu pazartesi günü çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak.