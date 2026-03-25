Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı karşılığında 11.8 milyon euro ek gelir elde etti. Bu gelirle kulüp, hem oyunculara yapılacak ödemeleri gerçekleştirecek hem de borç yükünü azaltarak borçsuzluk belgesi almayı hedefliyor. Ayrıca, futbolculara olan maaş ve prim ödemelerinin yapılacak olması, takım motivasyonunu artıracak bir gelişme olarak görülüyor. Bu mali rahatlamanın, ligde şampiyonluk yarışının kritik dönemine giren Galatasaray'ın moral ve motivasyonunu yükselteceği düşünülüyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısının karşılığını kasasını dolduracak önemli bir gelirle almaya hazırlanıyor.

UEFA'DAN 11.8 MİLYON EURO GELİYOR

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Juventus'u eleyerek son 16 turuna kalması sayesinde 11.8 milyon euro ek gelir elde etti. Bu ödemenin 27 Mart'ta kulübün hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

BORÇLAR KAPATILACAK

Kulüp yönetimi, UEFA'dan gelecek bu gelirle birlikte hem oyunculara yapılması gereken ödemeleri gerçekleştirecek hem de mevcut borç yükünü önemli ölçüde azaltarak borçsuzluk belgesi almayı hedefliyor.

MAAŞ VE PRİMLER ÖDENECEK

Futbolculara olan maaş ve prim ödemelerinin yapılacak olması, takım içindeki motivasyonu artıracak önemli bir gelişme olarak görülüyor.

KASA DOLDU

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden toplamda yaklaşık 53 milyon euro gelir elde ederken, bilet ve mağazacılık gelirleriyle birlikte bu rakamın 65 milyon euroya yaklaştığı ifade edildi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINA MORAL

Mali açıdan yaşanan bu rahatlama, ligde şampiyonluk yarışının kritik dönemine giren sarı-kırmızılı ekipte moral ve motivasyonu yukarı çekecek.

Alper Kızıltepe
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Bulut:

Iyi de o para Galatasaraya ne yapar, gercekten korkunç bir maaş tablosu var ortada. Iyi forma satışı iyi de bir seyirci kazancı lazım. Maaslarda 10 lar 15 ler havada uçuşuyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

