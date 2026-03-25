Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı karşılığında 11.8 milyon euro ek gelir elde etti. Bu gelirle kulüp, hem oyunculara yapılacak ödemeleri gerçekleştirecek hem de borç yükünü azaltarak borçsuzluk belgesi almayı hedefliyor. Ayrıca, futbolculara olan maaş ve prim ödemelerinin yapılacak olması, takım motivasyonunu artıracak bir gelişme olarak görülüyor. Bu mali rahatlamanın, ligde şampiyonluk yarışının kritik dönemine giren Galatasaray'ın moral ve motivasyonunu yükselteceği düşünülüyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısının karşılığını kasasını dolduracak önemli bir gelirle almaya hazırlanıyor.
UEFA'DAN 11.8 MİLYON EURO GELİYOR
Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Juventus'u eleyerek son 16 turuna kalması sayesinde 11.8 milyon euro ek gelir elde etti. Bu ödemenin 27 Mart'ta kulübün hesaplarına yatırılacağı belirtildi.
BORÇLAR KAPATILACAK
Kulüp yönetimi, UEFA'dan gelecek bu gelirle birlikte hem oyunculara yapılması gereken ödemeleri gerçekleştirecek hem de mevcut borç yükünü önemli ölçüde azaltarak borçsuzluk belgesi almayı hedefliyor.
MAAŞ VE PRİMLER ÖDENECEK
Futbolculara olan maaş ve prim ödemelerinin yapılacak olması, takım içindeki motivasyonu artıracak önemli bir gelişme olarak görülüyor.
KASA DOLDU
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden toplamda yaklaşık 53 milyon euro gelir elde ederken, bilet ve mağazacılık gelirleriyle birlikte bu rakamın 65 milyon euroya yaklaştığı ifade edildi.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINA MORAL
Mali açıdan yaşanan bu rahatlama, ligde şampiyonluk yarışının kritik dönemine giren sarı-kırmızılı ekipte moral ve motivasyonu yukarı çekecek.