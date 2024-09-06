Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'a transferine izin verilmeyen Jhon Arias, Fluminense'de isyan çıkarttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği futbolculardan birisi olan Fluminense forması giyen Jhon Arias, sarı-kırmızılılara transferine izin verilmeyince radikal bir karara imza attı. Arias, Brezilya ekibinin 2028 sonuna kadar sözleşme yenileme teklifini reddetti. Fluminense geçtiğimiz günlerde Cimbom'dan gelen 12 milyon euroluk teklifi geri çevirdi.

Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense forması giyen Jhon Arias, uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferine izin verilmemesi sonrası çok konuşulacak bir karar aldı.

SÖZLEŞME YENİLEME TEKLİFİNİ REDDETTİ

Brezilya basınında yer alan habere göre; Fluminense, Jhon Arias ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapıyor ancak anlaşmazlıklar yaşanıyor.Habere göre; Arias, kulübün 2028 sonuna kadar sözleşmesini yenileme teklifini reddetti. Sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Jhon Arias, teklif edilen maaş artışına rağmen uzatma teklifini kabul etmedi. Bu karar, Fluminense'nin Galatasaray'ın teklifini reddetmesinin ardından, oyuncunun Avrupa futbolunda oynama hayallerinin suya düştüğü hassas bir dönemde geldi.

"GALATASARAY 12 MİLYON EURO ÖNERDİ"

Öte yandan habere göre; Fluminense geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan gelen 12 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. Kulübün ilk planı bu miktarı almak ve oyuncunun ekonomik haklarının yüzden 20'sini elinde tutarak onun gidişine sadece yıl sonunda izin vermekti. Teklifin reddedilmesi, geçen yıldan beri Avrupa futbolunda oynama arzusunu dile getiren Arias'ı memnun etmedi.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI

Jhon Arias'ın menajeri Gianfranco Petruzziello, başkan Mario Bittencourt'un daha önce imzalanan bir anlaşmaya uymadığını belirterek Fluminense yönetiminin tutumunu eleştirdi. Ona göre, Avrupa futbolundan gelen 10 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri kabul etme taahhüdü vardı ve son kararın oyuncu tarafından verilmesine izin veriliyordu. Menajer ESPN'e verdiği röportajda "Başkana saygım var ama anlaşmaya sadık kalmadı" dedi. Yaşanan kargaşaya rağmen Petruzziello, Arias'ın hala 2026'ya kadar sözleşmesi olduğu için yenilemeyi reddetmenin acil bir etkisi olmadığının altını çizdi. "Şu anda sözleşmeyi değiştirmeye gerek yok" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Galatasaray Galatasaray Fluminense Fluminense Brezilya

Erzurum'a inen Hindistan uçağında aramalar sürüyor: Peçeteye, 'Bomba var' yazmış

Hindistan uçağında aramalar sürüyor! Gizemli yolcu ortalığı karıştırıp aradan çekilmiş

 İşte cezaevi çıkışı ilk görüntüler! Engin Polat'ı karşılamaya gelenler, 'Hala akıllanmamışlar' dedirtti

Engin Polat'ı karşılamaya gelenler, "Hala akıllanmamışlar" dedirtti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

Türk aktivisti öldüren İsrail'e Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Kayıp Narin'in son sözleri: Çok yorgunum, oyun oynamayalım

Kayıp Narin'in son sözleri bakın ne olmuş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Brezilya Ekvador maçı hangi kanalda? Brezilya Ekvador maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Uruguay Paraguay maçı hangi kanalda? Uruguay Paraguay maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kosova Romanya maçı hangi kanalda? Kosova Romanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Slovenya Avusturya maçı hangi kanalda? Slovenya Avusturya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? İzlanda Karadağ maçı hangi kanalda? İzlanda Karadağ maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Umut Ünlü kimdir? Umut Ünlü kaç yaşında, nereli, branşı ne? Fas Gabon maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas Gabon maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Fas Gabon maçı hangi kanalda? Fas Gabon maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galler Türkiye maçı CANLI izle! (HD YAYIN) Galler Türkiye maçı nerede ve nasıl izlenir? Ferdi Kadıoğlu maçı canlı izle! Ferdi maçı ne zaman? Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kadroda mı? Fransa İtalya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fransa İtalya maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title