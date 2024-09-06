Galatasaray'a transferine izin verilmeyen Jhon Arias, Fluminense'de isyan çıkarttı

Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense forması giyen Jhon Arias, uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferine izin verilmemesi sonrası çok konuşulacak bir karar aldı.

SÖZLEŞME YENİLEME TEKLİFİNİ REDDETTİ

Brezilya basınında yer alan habere göre; Fluminense, Jhon Arias ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapıyor ancak anlaşmazlıklar yaşanıyor.Habere göre; Arias, kulübün 2028 sonuna kadar sözleşmesini yenileme teklifini reddetti. Sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Jhon Arias, teklif edilen maaş artışına rağmen uzatma teklifini kabul etmedi. Bu karar, Fluminense'nin Galatasaray'ın teklifini reddetmesinin ardından, oyuncunun Avrupa futbolunda oynama hayallerinin suya düştüğü hassas bir dönemde geldi.

"GALATASARAY 12 MİLYON EURO ÖNERDİ"

Öte yandan habere göre; Fluminense geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan gelen 12 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. Kulübün ilk planı bu miktarı almak ve oyuncunun ekonomik haklarının yüzden 20'sini elinde tutarak onun gidişine sadece yıl sonunda izin vermekti. Teklifin reddedilmesi, geçen yıldan beri Avrupa futbolunda oynama arzusunu dile getiren Arias'ı memnun etmedi.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI

Jhon Arias'ın menajeri Gianfranco Petruzziello, başkan Mario Bittencourt'un daha önce imzalanan bir anlaşmaya uymadığını belirterek Fluminense yönetiminin tutumunu eleştirdi. Ona göre, Avrupa futbolundan gelen 10 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri kabul etme taahhüdü vardı ve son kararın oyuncu tarafından verilmesine izin veriliyordu. Menajer ESPN'e verdiği röportajda "Başkana saygım var ama anlaşmaya sadık kalmadı" dedi. Yaşanan kargaşaya rağmen Petruzziello, Arias'ın hala 2026'ya kadar sözleşmesi olduğu için yenilemeyi reddetmenin acil bir etkisi olmadığının altını çizdi. "Şu anda sözleşmeyi değiştirmeye gerek yok" diyerek sözlerini tamamladı.