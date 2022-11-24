Galatasaray'a imza atacak mı? Dursun Özbek'ten sürpriz Cristiano Ronaldo açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftarların "Come to Galatasaray" çağrısı yaptığı Cristiano Ronaldo hakkında konuştu. Özbek açıklamasında, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok." ifadelerini kullandı.

Manchester United ile yolları ayıran Cristiano Ronaldo'ya sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların, Galatasaray'a gelmesi yönünde çağrıda bulunması gündeme oturmuştu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"PLANLARIMIZ İÇİNDE YOK"

Dursun Özbek, Ronaldo için yaptığı açıklamada, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in açıklamalarının devamı şöyle:

"İNŞALLAH MAYIS AYINDA BEKLENEN SONUCA ULAŞACAĞIZ"

"Camia mutlu olunca biz de o derece mutluyuz. Zaten yönetimlerin görevi camiayı mutlu etmek, taraftarlarımızı mutlu etmek, bunun bilincindeyiz. Özellikle futbol takımının son haftalarda gösterdiği performans son derece güzel oldu ve camiayı çok mutlu etti. Dolayısıyla biz de çok sevinçliyiz. İnşallah mayıslarda, mayıs ayında da beklenen sonuca ulaşacağız.

"CAMİAYI SEVİNCE BOĞDULAR"

Başakşehir'e karşı 7-0 tabii sürpriz bir sonuç. Yalnız ilk devrenin sonuna doğru 3-0'ı görünce arkasının geleceği biraz belli oldu. Dolayısıyla önemli bir sonuçtu. Sonuç camiayı da çok mutlu etti ve hepsinden önemlisi, orada oynanan futbol da çok güzeldi. Güzel bir futbol, çok güzel hareketler. Takımın asıl performansının ne olduğunu takım orada gösterdi. Ben hepsine teşekkür ediyorum, teknik ekibe de teşekkür ediyorum. Camiayı araya girmeden evvel sevince boğdular. Sağ olsunlar, var olsunlar.

"DÜNYA KUPASI'NDA FRANSA'YI BEĞENDİM"

Benim, Dünya Kupası'ndaki favori takımım Arjantin'di ama Arjantin kazaya uğradı. Onun için favori tespit etmek zor. Fransa'yı izledim, Fransa çok güzel oynadı. Maçların hepsini izleme fırsatım olmadı. Peyderpey izleyeceğim ama Fransa'yı beğendim. Herhalde bu sene de onlar götürür diye düşünüyorum."