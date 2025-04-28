Galatasaray'a edilen küfürleri duyan Eyüpspor Başkanı kendi taraftarıyla ile tartıştı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Galatasaray ile oynadıkları ve 5-1 yenildikleri maçta sarı-kırmızılı takıma karşı yapılan küfürlü tezahüratlara müdahale etti.

TARAFTARLA TARTIŞTI

Murat Özkaya tribünlerden Galatasaray'a karşı yapılan küfürlü tezahüratlar sonrası sinirlenerek ayağa kalktı ve küfür edilen tribüne müdahale ederek susmalarını işaret etti. Galatasaray'ın 1-0 önde tamamladığı ilk yarı biter bitmez de yeniden ikaz etmek için o tribünün içine girerek taraftarlardan küfür etmemelerini istedi.

"CİMBOM'UN ÇOCUĞU MURAT ÖZKAYA"

Olaylar ikinci yarıda da artarak devam etti. Galatasaray'ın ikinci golünden sonra aynı tribünlerden "Cimbom'un çocuğu Murat Özkaya" tezahüratları yapıldı. O tezahürat sonrası çok sinirlenen başkan Murat Özkaya tribüne giderek tepki gösterdi. Özkaya tezahürata eşlik ederek tepki gösterirken yakınında bulunanlar başkanı güçlükle sakinleştirdi.