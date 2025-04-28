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Galatasaray'a edilen küfürleri duyan Eyüpspor Başkanı kendi taraftarıyla ile tartıştı

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Dün sahasında Galatasaray'ı konuk eden Eyüpspor'da, taraftarların sarı-kırmızılı takıma karşı yaptığı küfürlü tezahüratlara başkan Murat Özkaya'dan müdahale geldi. Galatasaray'ın ikinci golünden sonra tribünlerden "Cimbom'un çocuğu Murat Özkaya" tezahüratlarına da çok sinirlenen Özkaya, tribüne giderek kendi taraftarıyla tartıştı.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Galatasaray ile oynadıkları ve 5-1 yenildikleri maçta sarı-kırmızılı takıma karşı yapılan küfürlü tezahüratlara müdahale etti.

TARAFTARLA TARTIŞTI

Murat Özkaya tribünlerden Galatasaray'a karşı yapılan küfürlü tezahüratlar sonrası sinirlenerek ayağa kalktı ve küfür edilen tribüne müdahale ederek susmalarını işaret etti. Galatasaray'ın 1-0 önde tamamladığı ilk yarı biter bitmez de yeniden ikaz etmek için o tribünün içine girerek taraftarlardan küfür etmemelerini istedi.

"CİMBOM'UN ÇOCUĞU MURAT ÖZKAYA"

Olaylar ikinci yarıda da artarak devam etti. Galatasaray'ın ikinci golünden sonra aynı tribünlerden "Cimbom'un çocuğu Murat Özkaya" tezahüratları yapıldı. O tezahürat sonrası çok sinirlenen başkan Murat Özkaya tribüne giderek tepki gösterdi. Özkaya tezahürata eşlik ederek tepki gösterirken yakınında bulunanlar başkanı güçlükle sakinleştirdi.

Galatasaray'a edilen küfürleri duyan Eyüpspor Başkanı kendi taraftarıyla ile tartıştı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

zaten 6S beşinci gölü atamasaydı başkan ile arda beraber atacaklardı

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Haber YorumlarıHakan Kaplan:

seyircileri tebrik ediyorum hepsi doğru

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Haber YorumlarıHakan Kaplan:

seyircileri tebrik ediyorum hepsi doğru…

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Haber YorumlarıEr Di :

Taraftar Fenerbahçe taraftarı muhtelemen. Eyüp,Fenerbahçe'den daha çok pozisyona girdi. Galatasaray kadıköydeki galibiyetten sonra vites arttırdı bu saatten sonra Eyüp falan engel olamaz.

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Haber YorumlarıMevlüt:

Eee doğru değil mi. Eyüp spor bu sene kimden 5 tane yedii de Galatasaray'dan 5 tane yiyor.

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Haber Yorumlarısivri biber:

hadi işinize beyler.. o değil de fenerliler siz düşünün hatay düştü böyle giderse bodrumda düşecek gibi seneye 12 puan kaybınız var

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