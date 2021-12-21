Galatasaray'a 2 gol atan Yunus'tan sarı-kırmızılı taraftarları mest eden sözler: Bize böyle öğrettiler - Haberler

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Galatasaray'a 2 gol atan Yunus'tan sarı-kırmızılı taraftarları mest eden sözler: Bize böyle öğrettiler

Haberler.com - Spor
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Adana Demirspor'da Galatasaray'ı yıkan golleri atan Yunus Akgün karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla sarı-kırmızılı taraftarları mest etti. Galatasaray'dan kiralık olarak Mavi Şimşekler'de oynayan Yunus, "Ben Galatasaray'da büyüdüm, Galatasaray'da yetiştim. Bize Galatasaray'da nerede olursan ol, en iyisini yapmayı öğrettiler. Burada kendimi geliştirip Galatasaray'a geri döneceğim." ifadelerini kullandı. Genç futbolcunun bu sözleri Galatasaray taraftarından alkış aldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadeleye golleriyle damga vuran Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü aldı.

"GALATASARAY'DA YETİŞTİM"

Galatasaray'a yeniden geri döneceğini belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Montella hocam geldiği zaman eksiklerimi söyledi. Ben Galatasaray'da büyüdüm, Galatasaray'da yetiştim. Bize Galatasaray'da nerede olursan ol, en iyisini yapmayı öğrettiler. Burada kendimi geliştirip Galatasaray'a geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

Adana Demirspor, Yunus Akgün, Galatasaray, Spor, Haberler

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Yorumlar (4)

Murat ÖREN:

Dönersin tabii dönersin .Artık biraz zor dönersin. Yönetim oynayamıyor diye kiralık göndermiştir. Döndüğünde kiralık başka bir takıma tekrar gönderilir. Şansını yitirmiş gibi duruyor.

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Metin Demir:

yunus çok iyi oyuncu fatih hoca neden şans vermiyordu anlamadım ama gsyle o kadar uğraşıldı takımın direnci kırıldı hocamız sürekli cezalı 6 maçtır hakem yüzünde yeniliyoruz koç için yol açtılar boş yoldada yürüyemedi

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Fatih :

hocan boş konuşup şov yapacağına işini yapsın. Türkiye ye kibirin ne olduğunu öğreten kişidir F.Terim

3 4 Yayından Kaldır
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