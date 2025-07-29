Galatasaray, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde 2025-2026 sezonu hazırlıklarına antrenmanlarla devam ediyor. Antrenmanda dinamik ısınmanın ardından pas çalışmaları ve dört takımlı turnuva gerçekleştirildi.
GALATASARAY, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.30 ve 18.00'da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor