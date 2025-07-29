Galatasaray, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde 2025-2026 sezonu hazırlıklarına antrenmanlarla devam ediyor. Antrenmanda dinamik ısınmanın ardından pas çalışmaları ve dört takımlı turnuva gerçekleştirildi.

GALATASARAY, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.30 ve 18.00'da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü

Nüfus 30 binden 400 bine çıktı, su seviyesi yüzde 5'in altına düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serveti saymakla bitmeyen Bülent Ersoy'un peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı

Serveti saymakla bitmiyor, peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.