Gabriel Barbosa'nın Fenerbahçe'ye gideceği iddialarına kulübünden olay cevap: Şaka mı bu?

Adı sezon başında Fenerbahçe ile anılan Flamengo'nun yıldız golcüsü Gabriel Barbosa ile ilgili Brezilya ekibinin başkan yardımcısı Marco Braz çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk takımlarının Barbosa'yı alacak maddi gücü olmadığını belirten Braz, "Gabigol'ü nasıl alacaklar? Şaka mı bu?" ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un takımın başına geçmesi sonrası kadroda yapılandırmaya giden Fenerbahçe'de "Gabigol" lakaplı forvet Gabriel Barbosa'da gündeme gelen isimlerden biriydi. Konuya ilişkin yıldız futbolcunun kulübü Flamengo'nun başkan yardımcısı Marco Braz açıklamalarda bulundu.

"TÜRKLER ALAMAZ"

Türk takımlarının Barbosa'yı alacak güçte olmadığını belirten Braz, "Gabigol'ü nasıl alacaklar? Şaka mı bu? Serbest kalma maddesi 35 milyon Euro olan bir oyuncuyu Türkler alamaz." ifadelerini kullandı.

"GABRIEL ORAYA GİTMEZ"

Barbosa'nın Türkiye'ye gitmeyeceğini belirten Braz ayrıca, "Eminim Fenerbahçe bu ücreti ödese bile Gabriel oraya gitmez." dedi. Başkan yardımcısı, Barbosa'nın Brezilya kulübünden ayrılması durumunda ilk tercihinin İspanya ya da İngiltere olacağını belirtti.