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Futsal Yıldız ve Gençler İlçe Birinciliği Müsabakaları Başladı

Futsal Yıldız ve Gençler İlçe Birinciliği Müsabakaları Başladı
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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Futsal Yıldız ve Gençler İlçe Birinciliği Müsabakaları, Yatağan Spor Salonu'nda start aldı. 19-21 Kasım tarihleri arasında yapılan turnuvada toplam 13 takım mücadele edecek.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Futsal Yıldız ve Gençler İlçe Birinciliği Müsabakaları, Yatağan Spor Salonu'nda başladı.

19-21 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuvada, Genç Erkeklerde 3 takım, Genç Kızlarda 2 takım, Yıldız Erkeklerde 4 takım ve Yıldız Kızlarda 4 takım olmak üzere toplam 13 takım mücadele ediyor. Yatağan Spor Salonu'nda başlayan müsabakalarda sporcular, ilçe birinciliği için ter dökecek. Etkinlikte sporcuların rekabeti kadar dostluk ve fair-play ruhu da ön planda tutuluyor. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, turnuvaya katılan tüm takımlara başarı dileğinde bulunularak, organizasyonun gençlerin spora olan ilgisini artırması hedeflendiği belirtildi. Müsabakalar, 21 Kasım 2024 tarihinde oynanacak final maçlarıyla sona erecek ve kazanan takımlar il birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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