Futbolu ne zaman bırakacak? Ronaldo'dan geleceği için açıklama
Cristiano Ronaldo, Globe Soccer Awards töreninde geleceğine dair açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki futbolcu, futbolu bırakma zamanı için net bir tarih vermedi; ancak hala motive olduğunu ve 1000 gol hedefine ulaşmayı istediğini belirtti. Ronaldo, Al-Nassr formasıyla bu sezon 10 maçta 12 gol atarak dikkat çekiyor. Toplam gol sayısı 956 olan Ronaldo'nun 1000 gol hedefi için 44 gole daha ihtiyacı bulunuyor.

Cristiano Ronaldo, katıldığı Globe Soccer Awards töreninde geleceğine dair açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki Portekizli yıldız, motivasyonunu koruduğunu vurgularken 1000 gol hedefine ulaşmak istediğini söyledi.

RÖPORTAJ GLOBE SOCCER AWARDS'TA GELDİ

BBC Sport'a konuşan Ronaldo, futbolu bırakacağı zamana ilişkin soruya "Devam etmek zor, ama hâlâ motiveyim" sözleriyle yanıt verdi.

"HEDEFİM 1000 GOLE ULAŞMAK"

Portekizli futbolcu, gol hedefini açıkça dile getirerek, "Tutkum hâlâ çok yüksek ve oynamaya devam etmek istiyorum. Orta Doğu'da ya da Avrupa'da oynamam fark etmez. Futbol oynamaktan her zaman keyif alıyorum ve devam etmek istiyorum. Kupalar kazanmak istiyorum ve hepinizin bildiği o sayıya (1.000 gol) ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam o sayıya kesinlikle ulaşacağım" ifadelerini kullandı.

AL-NASSR PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Ronaldo, Al-Nassr formasıyla sergilediği performansla öne çıkarken, bu sezon Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 10 maçta 12 gol atarak gol krallığında zirveyi paylaşıyor. Tecrübeli yıldız, Al-Nassr kariyerinde tüm kulvarlarda 125 maçta 112 gol kaydetti. Ronaldo'nun toplam gol sayısı 956 olarak verilirken, 1000 gol hedefi için 44 gole daha ihtiyacı bulunuyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
