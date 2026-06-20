A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay maçı Yedikule Hisarı'nda izlendi
Fatih'te futbolseverler, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynadığı maçı izlemek için tarihi Yedikule Hisarı'nda bir araya geldi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla maçı dev ekrandan takip etti.
FATİH'te, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynadığı maçı izlemek isteyen futbolseverler, sabah erken saatlerde tarihi Yedikule Hisarı'nda bir araya geldi.
Fatih'te çok sayıda futbolsever, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için tarihi Yedikule Hisarı'nda buluştu. Ellerinde Türk bayrakları ile alana gelen vatandaşlar, maçı dev ekrandan izledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı