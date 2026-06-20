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A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay maçı Yedikule Hisarı'nda izlendi

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Fatih'te futbolseverler, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynadığı maçı izlemek için tarihi Yedikule Hisarı'nda bir araya geldi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla maçı dev ekrandan takip etti.

FATİH'te, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynadığı maçı izlemek isteyen futbolseverler, sabah erken saatlerde tarihi Yedikule Hisarı'nda bir araya geldi.

Fatih'te çok sayıda futbolsever, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için tarihi Yedikule Hisarı'nda buluştu. Ellerinde Türk bayrakları ile alana gelen vatandaşlar, maçı dev ekrandan izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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