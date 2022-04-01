Futbolda yılın olayı! Messi'yi yollayacak olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
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Efsane futbolcu David Becham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, Paris Saint-Germain'de eski görüntüsünden oldukça uzak kalan Lionel Messi'yi kadrosuna katmak istiyor. Arjantinli yıldızın sezon sonunda ABD ekibine imza atması durumunda PSG, Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah'ı renklerine bağlamaya çalışacak.
Uzun yıllar formasını giydiği Barcelona'dan ayrılarak sezon başında Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Lionel Messi için Inter Miami'nin harekete geçtiği iddia edildi. ABD ekibinin transferi gerçekleştirmesi durumunda ise Livepool'un yıldızı Salah'ın PSG'nin yolunu tutması bekleniyor.
Fanatik'in AS'tan aktardığı habere göre, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, yaz aylarında Lionel Messi'yi kadrosun katmak için PSG'ye önemli bir teklif sunmayı planlıyor. Arjantinli yıldızı ikna etmenin kolay olmayacağı düşünülse de, Inter Miami yıldız futbolcuyla yakından ilgileniyor.
PSG'de ise Lionel Messi'nin takımdan ayrılması durumunda ilk hedef Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah olacak. Fransız ekibi söleşmesi 2023 yıl9ında sona erecek olan ve henüz Liverpool ile kontrat görüşmelerinde sonuca varamayan yıldız futbolcuyu büyük bir fırsat olarak görüyor. Aynı zamanda PSG'nin Başkanı Al Khelaifi, takıma bir süredir Orta Doğu'dan bir yıldız transfer etme fikrini düşünüyor.
PSG'nin en son Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sonrası taraftarların tepkisine maruz kalan Lionel Messi'nin kararı transferlerde kilit nokta olacak.