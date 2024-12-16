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Futbolcu Maestro'ya Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Başsağlığı Mesajı

Futbolcu Maestro'ya Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Başsağlığı Mesajı
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Adana Demirsporlu futbolcu Maestro, Beşiktaş ile oynanan maçta kardeşinin vefat haberini almasına rağmen mücadeleye devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu, futbolcunun acısını paylaşarak başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş maçında kardeşinin vefat haberini alan Adana Demirsporlu futbolcu Maestro'ya başsağlığı mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Adana Demirspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Müsabakada forma giyen Antonio Simao Muanza (Maestro), devre arasında kardeşinin vefat haberini almasına rağmen maça devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu da konuyla ilgili resmi internet sitesinden mesaj yayımlayarak, futbolcunun acısını paylaştı. Yapılan açıklamada, "Adana Demirspor'da forma giyen Angolalı oyuncu Antonio Simao Muanza'nın (Maestro) kardeşinin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Maestro'nun acısını paylaşıyor, kederli ailesine ve Adana Demirspor camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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