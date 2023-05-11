Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçlarında Basel, Fiorentina'yı, West Ham United da AZ Alkmaar'ı 2-1 yendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçlarında Basel, Fiorentina'yı, West Ham United da AZ Alkmaar'ı 2-1 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında yarı final ilk karşılaşmaları yapıldı.

Medipol Başakşehir'le aynı grupta yer alan ve son 16 turunda Sivasspor'u eleyen İtalyan ekibi Fiorentina, İsviçre'nin Basel takımını ağırladı.

Fiorentina, Cabral'ın 25. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Diouf'un 71. dakikada kaydettiği golle skoru eşitleyen Basel, Amdouni'nin 90+3'üncü dakikada golüyle sahadan galip ayrıldı.

Diğer eşleşmede ise İngiltere'nin West Ham United takımı, sahasında Hollanda kulübü AZ Alkmaar ile karşılaştı. Mücadeleyi, Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.

Misafir AZ Alkmaar, 41. dakikada Reijnders ile öne geçti. Fakat West Ham United, Benrahma'nın (penaltıdan) 67 ve Antonio'nun 76. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Yarı final rövanş karşılaşmaları 18 Mayıs'ta, UEFA Avrupa Konferans Ligi finali ise 7 Haziran'da oynanacak.