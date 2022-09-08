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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 2022-2023 sezonunun ilk haftası bugün oynanan maçlarla başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 2022-2023 sezonunun ilk haftası bugün oynanan maçlarla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 5 grupta 7 maç yapıldı.

Medipol Başakşehir, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında İskoçya'nın Hearts takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

TSİ 19.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Fiorentina (İtalya) - RFS (Letonya): 1-1

Hearts (İskoçya) - Medipol Başakşehir: 0-4

B Grubu:

Anderlecht (Belçika) - Silkeborg (Danimarka): 1-0

C Grubu:

Villarreal (İspanya)- Lech Poznan (Polonya): 4-3

Austria Wien (Avusturya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 0-0

D Grubu:

Slovacko (Çekya) - Partizan (Sırbistan): 3-3

G Grubu:

Ballkani (Kosova) - CFR Cluj (Romanya): 1-1

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

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