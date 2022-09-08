Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 2022-2023 sezonunun ilk haftası bugün oynanan maçlarla başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 2022-2023 sezonunun ilk haftası bugün oynanan maçlarla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 5 grupta 7 maç yapıldı. Medipol Başakşehir, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında İskoçya'nın Hearts takımını 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. TSİ 19.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: A Grubu: Fiorentina (İtalya) - RFS (Letonya): 1-1 Hearts (İskoçya) - Medipol Başakşehir: 0-4 B Grubu: Anderlecht (Belçika) - Silkeborg (Danimarka): 1-0 C Grubu: Villarreal (İspanya)- Lech Poznan (Polonya): 4-3 Austria Wien (Avusturya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 0-0 D Grubu: Slovacko (Çekya) - Partizan (Sırbistan): 3-3 G Grubu: Ballkani (Kosova) - CFR Cluj (Romanya): 1-1 Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Spor Haberler

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