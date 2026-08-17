Samsunspor İlk Yarıda Göztepe'yi 2-1 Geçti

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Selahattin Altay

Samsunspor : Okan Kocuk, Mendes, Diabate, Borevkovic, Tomasson, Yalçın Kayan, Celil Yüksel, Makoumbou, Jarju, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Göztepe: Gugeshashvili, Ege Yıldırım, Taha Altıkardeş, Allan, Arda Okan Kurtulan, Matos, Miroshi, Cherni, Antunes, Henrique, Armstrong

Goller: Dk. 3 Matos (Göztepe), Dk. 30 Mouandilmadji (Penaltıdan), Dk. 43 Emre Kılınç ( Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 17 Matos, Dk. 28 Juan (Yedek kulübesinde) (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi takım 2-1 önde tamamladı.

3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Samsunspor defansından seken top ceza sahasında Matos'un önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

19. dakikada Diabate'nin hatasında ceza sahasında topla buluşan Miroshi, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan Kocuk'tan seken top tekrar Miroshi'ye çarparak auta çıktı.

30. dakikada Samsunspor skoru 1-1 yaptı. Ev sahibi takımın atağında ceza sahasında top Taha Altıkardeş'in eline çarptı. VAR uyarısının ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mouandilmadji, kaleci Gugeshashvili ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi.

43. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Mendes'in pasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA