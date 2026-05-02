Futbol: Trendyol Süper Lig
- Samsunspor: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Bersan Duran, Hüseyin Aylak
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Holse, Yalçın Kayan, Coulibaly, Mouandilmadji, Ndiaye
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Goller: Dk. 9 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 23 Mouandilmadji (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Coulibaly, Dk. 33 Soner Gönül (yedek kulübesinde) (Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi.
7. dakikada Ndiaye'nin pasına hareketlenen Mouandilmadji'nin kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Günay'ın müdahalesiyle kornere gitti.
9. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Orta sahadan ceza sahası çizgisi üzerine kadar topu süren Yunus Akgün'ün aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
23. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Yalçın Kayan'ın ara pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin ceza sahası yayı üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
31. dakikada Sane'nin kullandığı serbest atışta kaleye yönelen topu, kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinde kontrol etti.
44. dakikada Yalçın Kayan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.