Fenerbahçe-Başakşehir: İlk yarı 1-1

- Fenerbahçe: 1 - RAMS Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Stat: Chobani

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Anıl Usta, Gökhan Barcın

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, İsmail Yüksek, Fred, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomudorov, Harit, Bertuğ Yıldırım

Goller: Dk. 28 Talisca (Fenerbahçe), Dk. 36 Harit (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Oosterwolde (Fenerbahçe), Dk. 45+3 Opoku (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki Fenerbahçe-RAMS Başakşehir müsabakasının ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

3. dakikada RAMS Başakşehir etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner, ceza sahası önündeki Shomurodov'a pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert Günok gole engel oldu.

14. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Çağlar Söyüncü, ceza yayı üzerindeki İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

25. dakikada İsmail Yüksek'in pasında sağ kanatta topla buluşan Musaba, kale sahası içine sert ortaladı. Kaleci Muhammed Şengezer'den seken topa Talisca yakın mesafeden kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Oosterwolde'nin pasında Musaba, yakın mesafeden vurdu. Top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Dönen topu önünde bulan Talisca'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

36. dakikada RAMS Başakşehir eşitliği sağladı. Savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Harit, sol kanatta topla buluştu ve çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda, Oosterwolde'ye de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
500

