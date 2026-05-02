Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Trabzonspor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Stat: Papara Park

Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Murat Temel

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Bouchouari, Pina, Muçi, Augusto, Onuachu

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Godoi, Arda Okan Kurtulan, Miroshi, Dennis, Cherni, Antunes, Juan, Janderson

Gol: Dk. 32 Juan (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 42 Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 25 Bouchouari (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

11. dakikada Janderson'un sağ taraftan çıkardığı pası penaltı noktası yakınında Juan kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üst direkten döndü.

24. dakikada ceza alanı dışından Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Lis sol tarafına gelen topu yatarak çeldi.

32. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sağ taraftan yerden pasında penaltı noktasına yakın bir yerden Juan'ın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelerle buluştu: 0-1

34. dakikada Janderson'un ceza alanı dışından yerden sert şutunda, top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

36. dakikada sol çaprazda Pina'dan sıyrılarak ceza alanına giren Juan'ın kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

