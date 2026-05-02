Futbol: Trendyol Süper Lig
- Trabzonspor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)
Stat: Papara Park
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Murat Temel
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Bouchouari, Pina, Muçi, Augusto, Onuachu
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Godoi, Arda Okan Kurtulan, Miroshi, Dennis, Cherni, Antunes, Juan, Janderson
Gol: Dk. 32 Juan (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 42 Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 25 Bouchouari (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
11. dakikada Janderson'un sağ taraftan çıkardığı pası penaltı noktası yakınında Juan kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üst direkten döndü.
24. dakikada ceza alanı dışından Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Lis sol tarafına gelen topu yatarak çeldi.
32. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sağ taraftan yerden pasında penaltı noktasına yakın bir yerden Juan'ın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelerle buluştu: 0-1
34. dakikada Janderson'un ceza alanı dışından yerden sert şutunda, top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
36. dakikada sol çaprazda Pina'dan sıyrılarak ceza alanına giren Juan'ın kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, top az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.