Futbol: Trendyol Süper Lig

- Gaziantep FK: 0 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Stat: Gaziantep

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Tuğberk Curbay, Musfafa Savranlar

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Abena, Mujakic, Rodrigues, Gidado, Kozlowksi, Camara, Maxim, Sorescu, Bayo

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Asllani, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu, Olaitan

Goller: Dk. 8 Djalo, Dk. 22 Asllani (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 31 Camara (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Camara'nın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak kornere gitti.

8. dakikada Beşiktaş öne geçti. Asllani'nin soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Djalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

18. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan içeri girerek yaptığı sert vuruş kaleci Zafer Görgen de kaldı.

21. dakikada Cengiz Ünder'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Jota Silva, kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada topun başına geçen Asllani meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen'in sağından filelerle buluşturdu: 0-2.

35. dakikada Cengiz Ünder'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Jota Silva'nın şutunda top, kaleci Zafer Görgen de kaldı.

41. dakikada Maxim'in pasıyla buluşan Bayo'nun yaptığı sert vuruşta top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
