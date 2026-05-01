Boluspor, Serikspor'u 3-1 Mağlup Ederek Sezonu Galibiyetle Kapattı

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Serikspor'u 3-1 yendi. Serikspor'un 12. dakikada Skvortsov ile öne geçtiği maçta Boluspor, 70. dakikada Harun Alpsoy, 75. dakikada Doğan Can Davas ve 90. dakikada Deniz Yıldız'ın golleriyle galibiyete ulaştı. Maçta ayrıca sarı kartlar gören oyuncular da oldu.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Hakan Ülker, Kemal Mavi, Mehmet Pekmezci

Boluspor: Bartu Kulbilge (Dk.76 Kaan Alp Dizbay), Onur Öztonga, Arda Tuğra Saygı (Dk.84 Emre Soykan), Gökhan Akkan, Abdulsamet Kırım, Balburdia, Doğan Can Davas, Harun Alpsoy (Dk.89 Burak Topçu), Lima, Mustafa Alptekin Çaylı (Dk.77 Deniz Yıldız), Temel Çakmak (Dk.46 Erdem Dikbasan)

Serikspor: Ender Güneş, Martynov, Cengiz Demir, Sadygov (Dk.90 Ahmet Daniel Akyıldız), Castro, Ekrem Terzi (Dk.71 Sami Gökhan Altıparmak), Skvortsov, Şeref Özcan, Nalepa, Emre Nefiz (Dk.71 Kasım Alperen Köşker), Anıl Koç

Goller: Dk.12 Skvortsov (Serikspor), Dk.70 Harun Alpsoy, Dk.75 Doğan Can Davas, Dk.90 Deniz Yıldız (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk.4 Şeref Özcan (Serikspor), Dk.38 Temel Çakmak, Dk.76 Lima (Boluspor),

Kaynak: AA / Zafer Göder
