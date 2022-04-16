Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa SönmezAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Novais, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba, Candeias, EduardoFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı,...
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Novais, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba, Candeias, Eduardo
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Hakan Özmert, Fernando, Gökdeniz Bayrakdar, Adriano, Doğukan Sinik, Wright
Goller: Dk. 17 Wright, Dk. 40 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Bünyamin Balcı, Dk. 37 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 38 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısını konuk takım 2-0 önde bitirdi.
3. dakikada Alanyaspor maçtaki ilk tehlikeli atağı gerçekleştirdi. Sol kanattan Candeias rakip oyuncudan kaptığı topu ceza sahasının sağına çıkardı. Topla buluşan Eduardo'nun bekletmeden kaleye gönderdiği topu Boffin kornere çeldi.
15. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Efecan Karaca, ceza sahasına orta yaptı. Burada Candeias'ın pası sonrası Emre Akbaba'nın şutunda, kaleci Buffon direk dibinde meşin yuvarlağı çıkardı.
17. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan Fernando'nun kullandığı kornerde Adriano topu arka direkte kafayla içeriye doldurdu. Wright, önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta alan mücadelesinde topu kazanan Fernando, pasını sol kanattan bindiren Adriano'ya aktardı. Bu futbolcunun arkaya ortaladığı meşin yuvarlağı Gökdeniz Bayrakdar gelişine vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.