VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor: 3-0
Demirören Haber Ajansı - Spor
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STAT: Atatürk OlimpiyatHAKEMLER: Kadir Sağlam, Aleks Taşçıoğlu, Candaş ElbilVAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Salih Dursun, Biraschi, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Biglia, Emre Mor (Dk. 81 Ahmed Musa), Bistrovic (Dk. 81 Levent Mercan), Toure (Dk. 90+2 Samed Onur), Jimmy Durmaz (Dk.
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Aleks Taşçıoğlu, Candaş ElbilVAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Salih Dursun, Biraschi, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Biglia, Emre Mor (Dk. 81 Ahmed Musa), Bistrovic (Dk. 81 Levent Mercan), Toure (Dk. 90+2 Samed Onur), Jimmy Durmaz (Dk. 71 Karamoh), Pesic (Dk. 90+2 Alpaslan Erdem)YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Ramazan Civelek, Uğur Demirok, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Campanharo), Cardoso (Dk. 64 Gökhan Sazdağı), Bertolacci, Abulkadir Parmak (Dk. 90+5 Emrah Başsan), Thiam (Dk. 64 Mustafa Pektemek), Gavranovic (Dk. 64 İlhan Parlak)GOLLER: Dk. 11 - Dk. 36 - Dk. 75 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Biglia, Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük) - Hosseini, Mustafa Pektemek, Bertolacci (Yukatel Kayserispor)
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, kendi sahasında Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor