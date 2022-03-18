VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor: 3-0 - Haberler

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VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor: 3-0

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
VavaCars Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor: 3-0

STAT: Atatürk OlimpiyatHAKEMLER: Kadir Sağlam, Aleks Taşçıoğlu, Candaş ElbilVAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Salih Dursun, Biraschi, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Biglia, Emre Mor (Dk. 81 Ahmed Musa), Bistrovic (Dk. 81 Levent Mercan), Toure (Dk. 90+2 Samed Onur), Jimmy Durmaz (Dk.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Salih Dursun, Biraschi, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Biglia, Emre Mor (Dk. 81 Ahmed Musa), Bistrovic (Dk. 81 Levent Mercan), Toure (Dk. 90+2 Samed Onur), Jimmy Durmaz (Dk. 71 Karamoh), Pesic (Dk. 90+2 Alpaslan Erdem)

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Ramazan Civelek, Uğur Demirok, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Campanharo), Cardoso (Dk. 64 Gökhan Sazdağı), Bertolacci, Abulkadir Parmak (Dk. 90+5 Emrah Başsan), Thiam (Dk. 64 Mustafa Pektemek), Gavranovic (Dk. 64 İlhan Parlak)

GOLLER: Dk. 11 - Dk. 36 - Dk. 75 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Biglia, Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük) - Hosseini, Mustafa Pektemek, Bertolacci (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, kendi sahasında Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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