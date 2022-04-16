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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Ali Akkor, Mehmet AkıncıkAltınordu: Serhat Öztaşdelen, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 50 Feyttullah Gürlük), Kubilay Aktaş, Metehan Yılmaz (Dk. 72 Muzaffer Kocaer), Şeref Özcan (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Ali Akkor, Mehmet Akıncık

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 50 Feyttullah Gürlük), Kubilay Aktaş, Metehan Yılmaz (Dk. 72 Muzaffer Kocaer), Şeref Özcan (Dk. 72 Anıl Arıcıoğlu), Recep Aydın (Dk. 27 Sami Satılmış), Hüsamettin Yener

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin (Dk. 80 Arda Çolak), Landre, Sadi Karaduman, Çağrı Giritlioğlu (Dk. 74 Sousa), Gakpa, Yasin Pehlivan, Hakan Barış, Selim Ilgaz (Dk. 46 Ozegovic), Erhan Çelenk (Dk. 74 Özgür Çek), Anıl Koç (Dk. 61 Diallo)

Gol: Dk. 5 Şeref Özcan (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ahmet İlhan Özek, Dk. 51 Kubilay Aktaş (Altınordu), Dk. 58 Sadi Karaduman (Manisa FK)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Altınordu, Manisa FK'yi 1-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Ali Korkmaz - Spor

Ahmet İlhan Özek, Mehmet Türkmen, Kubilay Aktaş, Rıdvan Koçak, Spor, Haberler

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