Balıkesirspor: 2-1

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Gökmen Baltacı, Mehmet Şengül, Barkın Kara

Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Bursaspor sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.

22'nci dakikada Balıkesirspor öne geçti. Kazanılan kornerde Kethevoama ceza sahasına sert bir orta yaptı. Ceza sahasında Bursaspor defansının dokunamadığı topa kafasını uzatan Sedat Dursun topu filelere gönderdi: 0-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bursaspor sahasında Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.