Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Ahmet Pesen - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Ömer Faruk Turtay, Muhammet Yumak, Bersan DuranRoyal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan (90+2 Alpay Koldaş), Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun, Mulumba (Dk. 90+2 Akabueze), Mehmet Özcan, Landel (Dk. 71 Osmajic), Levent Ayçiçek (Dk.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Muhammet Yumak, Bersan Duran

Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Okan Alkan (90+2 Alpay Koldaş), Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun, Mulumba (Dk. 90+2 Akabueze), Mehmet Özcan, Landel (Dk. 71 Osmajic), Levent Ayçiçek (Dk. 71 Kerim Avcı), Doğan Can Davas (Dk. 82 Beykan Şimşek), Keny

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Samet Asatekin (Dk. 67 Erhan Kartal), Ferhat Öztorun, Posmac, Rotman, Bardhi (Dk. 80 Tayfun Aydoğan), Metincan Cici (Dk. 46 Ahmet Yazar), Diack, Ezeh, Safa Kınalı (Dk. 46 Onat Kutay Kurt)

Goller: Dk. 36 Levent Ayçiçek, Dk. 68 Caner Cavlun, Dk. 86 Osmajic (Royal Hastanesi Bandırmaspor ), Dk. 70 Bardhi (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 75 Keny, Dk. 78 Okan Alkan, 90+4 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor ), Dk. 22 Ezeh, Dk. 84 Rotman, 90+3 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Tuzlaspor'u 3-1 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Ahmet Pesen - Spor

Gökhan Değirmenci, Muhammet Yumak, Bandırmaspor, Okan Alkan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title