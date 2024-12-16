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Furkan Ubeyde Çamoğlu, Dünya Şampiyonası Hedefliyor

Furkan Ubeyde Çamoğlu, Dünya Şampiyonası Hedefliyor
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15 yaşında Avrupa U21 Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. 10 yıllık sürede birçok başarı elde eden Çamoğlu, yeni hedeflerini de açıkladı.

Küçük yaşlarda başladığı tekvandoda kısa sürede önemli başarılara imza atan, Avrupa U21 Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, dünya şampiyonu olmak istiyor.

Gaziantep'te ailesinin yönlendirmesiyle 10 yaşında tekvandoya başlayan ve yaşadığı imkansızlıklara rağmen başladığı tekvandoda 2 defa Avrupa şampiyonu olan milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, dünya şampiyonu olmak için azimle çalışıyor. Yaklaşık 10 yıldır tekvandoyla ilgilenen 19 yaşındaki milli sporcu, çocukluktan beri hayali olan şampiyonlukları tek tek elde etmenin sevincini yaşıyor. Avrupa şampiyonluğuna kadar yükselen Çamoğlu, yeni hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Çamoğlu, Muğla'da düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ederken, Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Turkish Open Tekvando Turnuvası'nda da şampiyon oldu. Furkan Ubeyde Çamoğlu, Bosna-Hersek'in Saraybosna kentinde düzenlenen 2024 Avrupa U21 Tekvando Şampiyonası'nda finalde Bulgar Hristiyan Georgiev'i yenerek altın madalya kazandığını belirtti.

"Ülkemin bayrağını dalgalandırdığım için çok mutlu oldum"

Tüm başarılarını 54 kiloda elde ettiğini belirten Çamoğlu, gelecek yıl yapılacak dünya şampiyonasında da aynı başarıyı göstermek istediğini ifade etti. En büyük hayalinin dünya şampiyonluğu olduğuna dikkat çeken Çamoğlu, "Avrupa ülkelerinde elde ettiğim şampiyonluklarda ülkemin ve milletimin bayrağını dalgalandırdığım için çok mutlu oldum" dedi.

10 yıl boyunca antrenörü Hasan Hüseyin Kılıç ile birlikte çalıştığını dile getiren Çamoğlu, ailesinin desteği ve antrenörü Hasan Hüseyin Kılıç'ın verdiği eğitimlerle azimle hedeflerine ulaşmaya devam ettiğini aktardı. Çok sayıda yerel ve bölgesel dereceler elde ettikten sonra geçen yıl yapılan Türkiye şampiyonasında birinci olarak Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandığını da anlatan Çamoğlu, 9 Mayıs 2024'te Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada da rakiplerini tek tek eleyerek, 54 kiloda altın madalyanın sahibi ve Avrupa şampiyonu olduğunu söyledi.

"İyi çalışarak kendimi geliştirdim"

Yaklaşık 10 yıl önce ilkokulda öğrenim görürken ağabeyi Doğukan Çamoğlu'nun yönlendirmesiyle tekvando kursuna yazıldığını ve antrenörü Hasan Hüseyin Kılıç ile tanıştığını söyleyen Çamoğlu, her geçen gün tekvandoda kendisini geliştirdiğini vurguladı. Çamoğlu, "Yaklaşık 10 yıldır tekvando ile uğraşıyorum. Küçüklükten beri enerji dolu biri olduğum için ailemin yönlendirmesiyle bu spor dalını tercih ettim. Ağabeyim de tekvando ile ilgileniyordu. Ben de zamanla tekvando ilgi duymaya başladım. Kurs sırasında antrenörüm Hasan Hüseyin Kılıç ile tanıştım. Bana bu sporu sevdirdi ve 10 yıldır da antrenörlüğümü yapıyor. İyi çalışarak kendimi geliştirdim ve Türkiye şampiyonluğu da dahil olmak üzere çok sayıda madalyanın sahibi oldum" ifadelerini kullandı.

Hedefinin 2025 Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak ve 2028 Yaz Olimpiyatları'na katılmak olduğunu sözlerine ekleyen Çamoğlu, "Avrupa Şampiyonası'nın en genç sporcularından biri olarak Allah'a şükürler olsun ki ülkemi, ailemi ve hocamı en iyi şekilde temsil ettim, çok gururluydum. Elde ettiğim şampiyonluklar ve başarılar için aileme ve antrenörüme çok teşekkür ediyorum. Yeni hedeflerimde de başarılı olup tüm hayallerimi tek tek gerçekleştirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Furkan Ubeyde Çamoğlu'nun antrenörü Hasan Hüseyin Kılıç ise tekvando alanında Gaziantep'in ilk defa Avrupa şampiyonu çıkarttığını ve bunun gururunu yaşadığını söyledi. Öğrencisi ile gurur duyduğunu belirten Kılıç, "Furkan'ın elde ettiği başarılar hem Furkan'ın hem bizim ve hem de onu destekleyen ailesinindir. İnşallah bundan sonraki hedefimiz 2025 yılı dünya şampiyonasında birincilik elde etmek, ardından da 2028 yılında olimpiyatlara katılabilmek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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