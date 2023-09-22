Fred, "İşleri kolaylaştırıyor" diyerek Fenerbahçe'nin yeni 6 numarasını işaret etti

Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, Konferans Ligi'nde 3-1 kazandıkları Nordsjaelland karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Miguel Crespo ile yan yana oynamayı sevdiğini belirten Fred, "Crespo gerçekten çalışkan bir oyuncu. Benim onunla aynı dili konuşmam sahada işleri kolaylaştırıyor." dedi.

Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'ı 3-1 yenen Fenerbahçe'de Fred, karşılaşmanın ardından Miguel Crespo ile yan yana oynaması hakkında konuştu. Portekizli futbolcunun sahada işini kolaylaştırdığını belirten Fred, "Hayranlık duyduğum bir oyuncu. Bugün de iyi oynadı." ifadelerini kullandı.

"HAYRANLIK DUYDUĞUM BİR OYUNCU"

Fred, Crespo ile ilgili yaptığı açıklamada, "Crespo gerçekten çalışkan bir oyuncu. Benim onunla aynı dili konuşmam sahada işleri kolaylaştırıyor. Hayranlık duyduğum bir oyuncu. Bugün de iyi oynadı." dedi.

"KAZANMA SERİSİNE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Maçı da değerlendiren Brezilyalı orta saha, "Öncelikle takımın performansında dolayı mutluyum. Takım olarak çok çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini verdi. Kendim ve takım adına güzel bir maç oldu. Kazanma serisine devam etmek istiyoruz. Şimdi yapacağımız şey dinlemek ve hafta sonundaki maça hazırlanmak" ifadelerini kullandı.