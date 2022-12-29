Fotoğraflarla 'Kral' Pele: Brezilyalı efsanenin yaşamı Spor Haberleri Kansere karşı verdiği mücadeleyi 82 yaşında kaybeden Brezilyalı efsane Pele, birçok kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak kabul ediliyor. Edson Arantes do Nascimento, 82 yaşında hayatını kaybetti. Spor efsanesi Pele ise yaşamaya devam ediyor. 1977'de futbolu bırakmasına karşın, Brezilyalı yıldız vatandaşları tarafından "futbolun kralı" olarak kabul ediliyordu. Pele'nin albenisi futbol sahalarını aştı ve dünya çapında bir kültür ikonu oldu. Bu fotoğraflar, efsanenin hayatını anlatıyor. Spor Pele Spor Haberler

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