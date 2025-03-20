Formula 1 efsanesi Eddie Jordan hayatını kaybetti

Eski Formula 1 takımı sahibi, televizyon yorumcusu ve girişimci Eddie Jordan, 76 yaşında 12 aydır mücadele ettiği prostat kanserine yenik düştü.

ACI HABERİ AİLESİ DUYURDU

Efsane ismin ölüm haberini aliesi duyurdu. Aileden yapılan açıklamada "Eski Formula 1 takımı sahibi, TV yorumcusu ve girişimci Eddie Jordan OBE'nin vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Geçtiğimiz 12 ay boyunca agresif bir prostat kanseri türüyle mücadele ettikten sonra, 20 Mart 2025'in erken saatlerinde, 76 yaşında, Cape Town'da ailesinin yanında huzur içinde hayata veda etti. EJ gittiği her yere bol miktarda karizma, enerji ve İrlanda cazibesi getirdi. Onun varlığı olmadan hepimizde büyük bir boşluk var. Çok sayıda insan tarafından özlenecek, ancak bize üzüntümüzde gülümsememizi sağlayacak tonlarca harika anı bıraktı" ifadelerine yer verildi.

SCHUMACHER'İ O KEŞFETTİ

Bir dönem kendi adını verdiği Jordan F1 takımını kuran İrlandalı spor adamı, karizması ve keşfettiği pilotlarla tanınıyordu. 1991 Belçika Grand Prix'inden Bertrand Gachot'nun yerine Michael Schumacher'e şans veren oydu ve Alman pilot o gün ilk çıkışını yapmıştı. Debriyajı onu yarı yolda bıraksa da F1 yolculuğu başlamıştı. İki hafta içinde Flavio Briatore devreye girip Schumacher'den bir sonraki yarış için Benetton için yarışmasını istemişti.

KENDİ ADINI TAŞIYAN F1 TAKIMI KURDU

Dublin doğumlu Eddie Jordan, takım sahibi olmadan önce genç bir sürücü olarak kariyer yapmıştı. İrlanda Karting Şampiyonluğu bulunan Eddie, ayrıca Formula Ford, Formula 3 ve Formula 2 gibi kategorilerde yarışmıştı. Le Mans 24'te de boy gösteren efsane isim, 70'lerin sonuna doğru kendi adını taşıyan takımını kurdu ve sıralamada yükselerek 1991'de F1'e girdi. Jordan, ilk zaferini 1998'de Belçika Grand Prix'inde Damon Hill ile kazanmıştı. Takım arkadaşı Ralf Schumacher de ikinci olmuştu. Eddie Jordan 1999'da bu kez Heinz-Harald Frentzen ile birçok yarış kazanmış ve takım şampiyonluk adayı olmuştu. Jordan'ın son zaferi Giancarlo Fisichella ile 2003'te Brezilya Grand Prix'indeydi. F1 efsanesi, 2005'te Viajy Mallya takımı satın alarak adını Force India olarak değiştirdi ve o takımın küllerinden de 2021'de Aston Martin takımı doğdu. Eddie Jordan, son dönemde London Irish Rugby Futbol Kulübü'nün sahibiydi.