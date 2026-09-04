Haberler

Formula 1'de İtalya Grand Prix'si heyecanı: Monza'da 53 tur, zirve mücadelesi sürüyor

Formula 1'de İtalya Grand Prix'si heyecanı: Monza'da 53 tur, zirve mücadelesi sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan İtalya Grand Prix'si, bu hafta sonu Monza'daki Autodromo Nazionale Monza Pisti'nde koşulacak. Sıralama turları yarın TSİ 17.00'de, yarış ise 6 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. Sezonun 12 yarışında Kimi Antonelli 6, Russell ve Norris ikişer, Leclerc ve Hamilton birer zafer elde etti. Antonelli, pilotlar klasmanında 242 puanla zirvede; Mercedes takımlarda 425 puanla ilk sırada yer alıyor.

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak İtalya Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya'da düzenlenecek. İtalya Grand Prix'si, Monza şehri yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00'de, yarış da 6 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

İlk olarak 1950 yılında burada gerçekleştirilen yarışta en hızlı turu 2025 yılında 1: 20.901 derecesiyle Büyük Britanyalı pilot Lando Norris yaptı.

Sezonda geride kalan 12 yarışta Kimi Antonelli 6, George Russell ve Lando Norris 2'şer, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1'er defa kazandı.

İtalya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 242 puan

2 - George Russell (Büyük Britanya): 183 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 183 puan

4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 159 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 155 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 425 puan

2 - Ferrari: 338 puan

3 - McLaren: 263 puan

4 - Red Bull: 186 puan

5 - Racing Bulls: 66 puan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı

İşte 21 yaşındaki teröristin polisle çatışma anı
Cemil Tugay, kendisine 'Hımbıl' diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi

Kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor Richarlison'un başını yaktı

Richarlison'un başını Trabzonspor yaktı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Taçtan ofsayt verildi

Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Driftli eğlence pahalıya patladı! Yarım milyondan fazla para cezası ve ehliyete 5 yıl el koyma

Bu cezayla bırakın trafiğe çıkmayı, direksiyon başına otramayacak
Filipinler'de Başkan Yardımcısı Duterte'ye tutuklama emri

2028'in güçlü adayına tutuklama emri! Suçlama çok ağır
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısına bak sen! Skandal görüntüler ortaya çıktı
500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza

İhmal pahalıya patladı! Ünlü döner zincirine ceza