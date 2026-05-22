Formula 1'de sıradaki durak Kanada

Formula 1'de sezonun 5. yarışı olan Kanada Grand Prix'si, bu hafta sonu Montreal'deki Gilles-Villeneuve Pisti'nde yapılacak. Sıralama turları 23 Mayıs'ta, yarış ise 24 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak. Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 100 puanla lider durumda.

Formula 1'de sezonun 5. yarışı Kanada'nın Montreal şehrinde düzenlenecek. Kanada Grand Prix'si, 4 bin 361 metre uzunluğundaki Gilles-Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 23.00'te, yarış da 24 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek.

İlk olarak 1978 yılında burada gerçekleştirilen yarışta en hızlı turu 2019 yılında 1: 13.078 derecesiyle Valtteri Bottas yaptı.

Sezonda geride kalan 4 yarışın 3'ünü Kimi Antonelli, 1'ini ise George Russell kazandı.

Kanada Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 100

2 - George Russell (Büyük Britanya): 80

3 - Charles Leclerc (Monako): 59

4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 51

5 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 51

Takımlar

1 - Mercedes: 180 puan

2 - Ferrari: 110 puan

3 - McLaren: 94 puan

4 - Red Bull: 30 puan

5 - Alpine: 23 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
