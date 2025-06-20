Flamengo, Chelsea'yi 3-1 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda Flamengo, Chelsea'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısında Chelsea önde olmasına rağmen, Flamengo ikinci yarıda attığı 3 golle maçı kazanarak gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda Brezilya temsilcisi Flamengo, İngiliz ekibi Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.
ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan D Grubu ikinci maçında Flamengo ile Chelsea karşılaştı.
Müsabakada Chelsea, Pedro Neto'nun 13. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda toparlanan Flamengo, 62. dakikada Bruno Henrique, 65. dakikada Danilo ve 83. dakikada Wallace Yan'ın kaydettiği gollerle maçı 3-1 kazandı.
Chelsea'de Nicolas Jackson 68. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Flamengo grupta 2'de 2 yaparken, Chelsea ise ilk mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor