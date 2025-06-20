Flamengo, Chelsea'yi 3-1 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda Flamengo, Chelsea'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısında Chelsea önde olmasına rağmen, Flamengo ikinci yarıda attığı 3 golle maçı kazanarak gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda Brezilya temsilcisi Flamengo, İngiliz ekibi Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan D Grubu ikinci maçında Flamengo ile Chelsea karşılaştı.

Müsabakada Chelsea, Pedro Neto'nun 13. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda toparlanan Flamengo, 62. dakikada Bruno Henrique, 65. dakikada Danilo ve 83. dakikada Wallace Yan'ın kaydettiği gollerle maçı 3-1 kazandı.

Chelsea'de Nicolas Jackson 68. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Flamengo grupta 2'de 2 yaparken, Chelsea ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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