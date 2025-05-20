Fiziksel Engelli Tekvandocu Osman Ertürk, Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda Zirveye Hedefliyor

Fiziksel engelli milli tekvandocu Osman Ertürk, 21-28 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi, doğuştan fiziksel engelli 21 yaşındaki Osman Ertürk, 13 yaşında tekvandoyla tanıştı.

Azmiyle ve antrenörlerinin desteğiyle kısa sürede kendini geliştiren Osman Ertürk, katıldığı birçok yarışmada çeşitli dereceler elde etti.

Osman Ertürk, son olarak Ankara'da 13 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

Gazikent Gençlik Merkezi'nde antrenmanlarını sürdüren Osman Ertürk'ün hedefinde, 21-28 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda altın madalya var.

"En iyi yere gelmek istiyorum"

Osman Ertürk, AA muhabirine, tekvandoyu çok sevdiğini ve onu hayatının merkezine koyduğunu söyledi.

Kendini hiçbir zaman engelli olarak görmediğini dile getiren Osman Ertürk, şunları kaydetti:

"İlk geldiğimde çok etkisinin olacağını düşünmüyordum ama ilerleyen süreçte antrenmanları sevdikçe ve başarı geldikçe bu spora ait olduğumu düşünmeye başladım. Bu sporda en iyi yere gelmek istiyorum. Kendimi daha önce de engelli olarak görmüyordum, şimdi de görmüyorum. Burada en büyük katkı, ailemin ve bana destek olan kişilerin yapabileceğime inanması. Ben de kendime güvenerek geldim."

Başarmanın inanmayla başladığını belirten Osman Ertürk, "Çalışarak her şeyin olacağını düşünüyorum, başarının sırrı çalışmak. Benim gibi engelli olan arkadaşlara tavsiyem, evde durup engelinden utanmanın bir anlamı yok. Dışarıda hayat var, sporda ayrı bir hayat ve gelecek var. Onlara spora gitmelerini ve herhangi bir branşta ilerlemelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"İstiklal Marşı'mızı gururla söylemek istiyorum"

Hayallerini gerçekleştirmek için durmadan çalıştığını aktaran Osman Ertürk, "Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda derece yapmak ve şampiyon olmak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İstiklal Marşı'mızı gururla söylemek ve kürsüde ülkemi gururla temsil etmek istiyorum. Bunun için de çalışmaya devam ediyorum." şeklinde konuştu.

Antrenör Nurullah Celep ise Osman Ertürk'ün çok azimli ve çalışkan olduğunu belirtti.

Altın madalya hedeflediklerini dile getiren Celep, "Normal sporcularımızı nasıl çalıştırıyorsak, onları da aynı seviyede çalıştırıyoruz. Çalışmalarımızı düzenli şekilde yapıp onların bizi iyi şekilde temsil etmeleri için elimizden geldiği kadar uğraş veriyoruz. Tabii onlar da ellerinden gelenin fazlasını yapıyor." ifadelerini kullandı.