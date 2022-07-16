FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Sırbistan: 1 Brezilya: 3 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Sırbistan: 1 Brezilya: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Sırbistan: 1 Brezilya: 3

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde yarı final müsabakaları, Sırbistan-Brezilya maçı ile başladı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde yarı final müsabakaları, Sırbistan- Brezilya maçı ile başladı. Brezilya, Sırbistan'ı setlerde 3-1 mağlup ederek turnuvada finale yükselen ilk takım oldu.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan Milletler Ligi Yarı Final müsabakasında Sırbistan'ı 3-1'lik skorla mağlup eden Brezilya, bu sonuçla finale yükselmeye hak kazanan ilk takım oldu. Brezilya'nın finaldeki rakibi ise bugün oynanacak olan Türkiye-İtalya karşılaşması sonucu belli olacak.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Lourdes Perez Perez (Küba)

Sırbistan: Drca Bojana, Lozo Sara, Aleksic Maja, Bjelica Ana, Milenkovic Bojana, Stevanovic Jovana (Lazovic Katarina, Mirkovic Sladjana, Mihajlovic Brankica, Pusic Teodora)

Brezilya: Braga Guimaraes Gabri, da Silva Ana Carolina, Nascimento Kisy, Bergmann Julia Isabella, Gambatto Kudiess Julia, Silva Carneiro Macris (Montibeller Rosamaria, Ratzke Roberta Silva, Araujo Natalia, Geraldo Teixeira Loren)

Setler: 25-14, 18-25, 24-26, 19-25

Süre: 105 dakika (23, 25, 30, 27) - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ankaraspor Sırbistan voleybol Brezilya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title