Fırat Arslan, Atatürk Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti

Altın Dünya Şampiyonluk maçında rakibini mağlup eden Fırat Arslan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti. Arslan, kamp döneminde aldığı destek için teşekkür etti.

Altın Dünya Şampiyonluk maçında, rakibi Bosnalı Edin Puhalo'yu teknik nakavtla mağlup ederek en yaşlı şampiyon olarak ringlere veda eden ve Türkiye'nin ilk ve tek dünya şampiyonu unvanına sahip boksörü Fırat Arslan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Fırat Arslan'a ziyaretinde, 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve sponsor firma temsilcileri refakat etti.

Önemli bir vefa örneği göstererek şampiyonaya hazırlandığı kente tekrar gelen Fırat Arslan, Altın Dünya Şampiyonluk maçına 70 gün boyunca Atatürk Üniversitesi Spor Merkezinde hazırlandığını ve bu süreçte en verimli kamp deneyimini yaşadığını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Spor Merkezinin son teknolojik imkanlarla donatılmış bir tesis olduğuna vurgu yapan Arslan, Atatürk Üniversitesinde geçirdiği kamp döneminin şampiyonluk maçının kazanılmasındaki en büyük etkenlerden biri olduğuna vurgu yaparak, kamp boyunca desteğini esirgemeyen ve böylesine değerli bir spor merkezini Erzurum'a kazandıran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.

Türkiye'nin ilk ve tek Dünya Şampiyonu Profesyonel Boksörü Fırat Arslan'ın şampiyonaya Atatürk Üniversitesinde hazırlanması ve ardından Altın Dünya Şampiyonluk maçını kazanmasının gurur verici olduğunu değinen Rektör Çomaklı, spor merkezinin tüm sporcuların hizmetinde olduğunu söyledi.

Ringlere veda eden Arslan'ın artık yeni şampiyon sporcular yetiştirmesi tavsiyesinde bulunan Rektör Çomaklı, bu tarz başarıların gelecekteki şampiyonlukları da teşvik edeceğinin altını çizerek, ziyareti ve samimi sohbeti için Fırat Arslan'a teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Arslan, Rektör Çomaklı'ya kendi imzaladığı boks eldivenlerini hediye etti. - ERZURUM