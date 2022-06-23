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FIFA sıralaması açıklandı! A Milli Takım bir sıra yükseldi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, sıralamada bir basamak yükselerek 42. sıraya yerleşti. Sıralamanın zirvesinde ise Brezilya yer alıyor.

FIFA sıralaması açıklandı. A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 1 basamak yükselerek 1475.13 puanla 42. sırada yer aldı. FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada Brezilya, bin 837 puanla zirvedeki yerini korurken, Belçika bin 821 puanla ikincilikte kaldı, Arjantin ise bin 770 puan alarak üçüncü sıraya çıktı.

İLK 10 SIRA

  1. Brezilya
  2. Belçika
  3. Arjantin
  4. Fransa
  5. İngiltere
  6. İspanya
  7. İtalya
  8. Hollanda
  9. Portekiz
  10. Danimarka
Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

A Milli Futbol Takımı Türkiye Fifa Spor Haberler

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