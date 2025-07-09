FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Fluminense'yi 2-0 mağlup eden Chelsea, finale çıkan ilk takım oldu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final mücadelesinde Chelsea ile Fluminense karşı karşıya geldi. MetLife Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Chelsea, 2-0'lık skorla kazandı.
FİNALİ JOAO PEDRO GETİRDİ
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 18 ve 56. dakikada Joao Pedro kaydetti. Brezilyalı futbolcu attığı gollerin ardından sevinç gösterisi yapmadı.
RAKİBİNİ BEKLEYECEK
Bu sonuçla birlikte Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'nda adını finale yazdırdı. Chelsea'nin finaldeki rakibi 9 Temmuz'da TSİ 22.00'da oynanacak Real Madrid - Paris Saint Germain maçıyla belli olacak. Final maçı ise 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.