FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense ve Dortmund Golsüz Berabere Kaldı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense ve Dortmund Golsüz Berabere Kaldı
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Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Metlife Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk hafta karşılaşmasında Fluminense ile Borussia Dortmund golsüz berabere kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk hafta karşılaşmaları oynanıyor. New York'ta yer alan Metlife Stadyumu'nda Brezilya ekibi Fluminense, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Özbek hakem Ilgiz Tantashev'in düdük çaldığı maçta iki ekip de girdiği pozisyonlardan gol çıkamazken, müsabaka 0-0 tamamlandı.

Dortmund, Kulüpler Dünya Kupası F Grubu 2. maçında 21 Haziran'da Güney Afrika takımı Mamelodi Sundowns ile, Fluminense ise Ulsan Hyundai ile ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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