FIFA'dan futbol dünyasını sallayan değişiklik! Kulüpler Dünya Kupası'nda 32 takım boy gösterecek

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 32 takımlı Kulüpler Dünya Kupası'nın 2025 yılında hayata geçireleceğini duyurdu. Infantino yaptığı açıklamada, "Bu turnuva milli takımlar arasındaki Dünya Kupası'na benzer olacak." ifadelerini kullandı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yapılan köklü değişikliği FIFA Başkanı Gianni Infantino resmen açıkladı. 2025 yılında oynanacak turnuvanın takım sayısında köklü bir değişikliğe gidildi.

"32 TAKIM KATILACAK"

Infantino konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni bir versiyonu olacak. 2025'ten itibaren 32 takım katılacak. Bu turnuva milli takımlar arasındaki Dünya Kupası'na benzer olacak." ifadelerini kullandı.

TURNUVA'NIN TARİHİ

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, altı konfederasyona bağlı şampiyonlar liglerinin şampiyonları arasında oynanan kıtalararası turnuvaydı. İlk FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2000 yılının Ocak ayında Brezilya'da gerçekleşti. Buna paralel olarak 1960 yılından beri düzenlenen, Güney Amerika'daki CONMEBOL Libertadores şampiyonu ve Avrupa'daki UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonunun arasında oynanan tek maçlı Kıtalararası Kupa devam etmekteydi. 2005 yılında Kıtalararası Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası adı altında birleştirildi.

Turnuva kazananı resmi olarak, Dünya Şampiyonu olarak kabul edilir. Turnuva, 2001 ile 2004 arasında çeşitli sebeplerden dolayı düzenlenemedi. 2005 Kulüpler Dünya Kupasıyla birlikte her sene düzenlendi ve Brezilya, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ile Fas ev sahipliğini üstlendi.